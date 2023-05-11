Обострение в Газе: Израиль второй день наносит удары по позициям боевиков, те отвечают ракетами

Израильские власти утверждают, что большинство ракет было перехвачено, сообщений о раненых нет.

В среду израильские ВВС второй день подряд наносили удары по объектам радикальной группировки "Исламский джихад" в Газе.

Военные заявили, что нанесли удары по местам, откуда, по данным израильской армии, боевики запускают ракеты по территории Израиля.

Взрывы были слышны в разных точках, в том числе в северной части сектора Газа, где, как говорят очевидцы, находится тренировочный лагерь "Исламского джихада".

Журналист AFP видел авиаудары, нанесенные к северу от города Газа, при этом из густонаселенной территории поднимался дым.

Израильские военные заявили, что они также открыли огонь по палестинским боевикам, которые направлялись к месту запуска ракет в городе Хан-Юнис на юге Газы.

В результате ударов погиб по меньшей мере один человек и один был ранен, сообщил AFP представитель министерства здравоохранения Газы.

Накануне ВВС Сил обороны Израиля нанесли серию ударов по объектам в контролируемом движением ХАМАС секторе Газа. В результате были убиты три полевых командира группировки "Исламский джихад". По информации палестинской стороны, вместе с ними погибли еще по меньшей мере 12 членов их семей.

Израиль заявил, что начал операцию против боевиков, представляющих непосредственную угрозу для его граждан и безопасности страны.

"Мы не намерены ждать, пока они запустят ракеты, — сказал министр безопасности Израиля Ави Дихтер. — Если запуски можно предотвратить или сорвать, если можно поразить пусковые команды — все это в конечном итоге способствует сдерживанию".

Представитель "Исламского джихада" Давуд Шехаб ранее сказал, что группировка неизбежно нанесет ответный удар, а задержка была "тактической".

"Сопротивление выбирает время ответа в соответствии со своей тактикой и расчетами, потому что ответ должен соответствовать размеру преступления", — сказал он.

Ранее израильские войска застрелили двух палестинцев, открывших по ним огонь в Кабатии, на оккупированном Западном берегу. "Исламский джихад" заявил, что нападавшие были его членами. По словам израильских военных, двое палестинцев открыли огонь по солдатам из автомобиля и были убиты ответным огнем. В машине была найдена штурмовая винтовка.

В Газе по-прежнему закрыты предприятия и школы. Израиль держит закрытыми и два контрольно-пропускных пункта с Газой, что препятствует ввозу товаров, топлива и гуманитарной помощи, а также пациентов, которые проходят лечение в больницах на Западном берегу и в Израиле.

Во вторник Израиль закрыл дороги в городах, расположенных вблизи границы с Газой, посоветовал жителям держаться поближе к бомбоубежищам и объявил, что призывает на службу некоторое количество резервистов.