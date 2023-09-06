Оборонное агентство ЕС подписало контракты на поставку боеприпасов Украине

«Мы делаем еще один шаг вперед в нашей техкомпонентной инициативе по боеприпасам. Государства-члены теперь могут передавать заказы в рамках восьми рамочных контрактов. Время имеет существенное значение. Путин не проявляет никаких признаков прекращения агрессии против украинского народа. Поэтому наша военная поддержка обороны Украины должна продолжаться», – заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и бехзопасности Жозеп Боррель, который также является главой Европейского оборонного агентства.

Теперь страны Евросоюза и Норвегия смогут закупать боеприпасы через оборонное агентство, которое будет работать как закупочное агентство.

Члены ЕС будут закупать снаряды для наиболее распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.