Обнаруженная на Эвересте ступня альпиниста приблизила разгадку тайны покорения вершины

...Этого звонка родственники молодого британского альпиниста ждали сто лет и уже не надеялись дождаться.
Но он прозвенел, когда в сентябре этого года экспедиция, организованная журналом National Geographic для съемок документального фильма, обнаружила в тающем леднике на Эвересте ботинок со ступней.
Ступня принадлежала Ирвину, также известному под именем Сэнди Ирвин. Он пропал без вести на Эвересте вместе с Джорджем Мэллори в 1924 году.
Для семьи находка стала огромным облегчением. Как призналась Би-би-си внучатая племянница Ирвина Джули Саммерс, „узнав об этом, я просто замерла, ведь мы давно уже потеряли надежду найти хоть какие-то его следы“.
Родственники Ирвина на всякий случай сдали анализы ДНК, но бирка на носке с именем Ирвина практически снимает все вопросы.
Участникам экспедиции довольно сильно повезло: они считают, что их находка была сделана всего через неделю после того, как в этом районе растаял лед.
Ирвин был самым молодым членом самой загадочной экспедиции на Эверест.
В последний раз его и Мэллори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они собирались предпринять восхождение к самой вершине.
Поиск альпинистов не прекращался все это время, но тело Мэллори было обнаружено американским альпинистом лишь в 1999 году, что вызвало к жизни целый ряд конспирологических теорий относительно того, что тела могли обнаружить и потом перепрятать.
Впрочем, Саммерс никогда в них не верила, и к ее великому облегчению оказалась права, когда выяснилось, что тело Ирвина, или то, что от него осталось, все еще покоится на Эвересте.
Тайна фотоаппарата
Участники экспедиций по поискам Ирвина и Мэллори не только руководствовались желанием обнаружить останки альпинистов, чтобы вернуть их семье, но пытались разрешить важный для истории альпинизма вопрос: могли ли они быть первыми людьми в истории, покорившими Эверест.
Дело в том, что Ирвин постоянно носил с собой фотоаппарат. Поэтому некоторые надеются, что если тело альпиниста будет обнаружено, вместе с ним удастся найти и его камеру, а в ней — непроявленную пленку с фотографиями, которые могли быть сделаны на вершине.
Свое восхождение на Эверест Ирвин и Мэллори совершали за 29 лет до того, как вершину официально покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.
Как родственники Ирвина отреагируют на новость, что именно их предок первым совершил восхождение на высочайшую вершину Земли?
„Это было бы здорово, мы бы все испытали огромное чувство гордости, — признается Саммерс. — Но в конечном счете в семье всегда любили эту таинственность, да и вообще вся эта история — о том, какими храбрыми они были и как далеко смогли забраться“.
Да и в любом случае, добавляет она, сначала нужно обнаружить фотоаппарат, который Ирвин, судя по всему, носил с собой, и найти там пленку.
Обнаружится фотоаппарат или нет, по мнению Саммерс, охота за ним будет хорошим поводом еще раз напомнить миру о судьбе молодого человека, который 100 лет назад использовал все возможности, чтобы жить жизнью, наполненной приключениями, и получать при этом удовольствие.
И даже в том, что находка на леднике была совершена так поздно, внучатая племянница Ирвина видит свой плюс: хорошо, что старшее поколение об этом не узнало, ведь для них „Эверест — это его могила“.