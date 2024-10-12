Обнаруженная на Эвересте ступня альпиниста приблизила разгадку тайны покорения вершины

Родственники Ирвина на всякий случай сдали анализы ДНК, но бирка на носке с именем Ирвина практически снимает все вопросы.

Для семьи находка стала огромным облегчением. Как призналась Би-би-си внучатая племянница Ирвина Джули Саммерс, „узнав об этом, я просто замерла, ведь мы давно уже потеряли надежду найти хоть какие-то его следы“.

Ступня принадлежала Ирвину, также известному под именем Сэнди Ирвин. Он пропал без вести на Эвересте вместе с Джорджем Мэллори в 1924 году.

Но он прозвенел, когда в сентябре этого года экспедиция, организованная журналом National Geographic для съемок документального фильма, обнаружила в тающем леднике на Эвересте ботинок со ступней.

...Этого звонка родственники молодого британского альпиниста ждали сто лет и уже не надеялись дождаться.

Участникам экспедиции довольно сильно повезло: они считают, что их находка была сделана всего через неделю после того, как в этом районе растаял лед.

Ирвин был самым молодым членом самой загадочной экспедиции на Эверест.

В последний раз его и Мэллори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они собирались предпринять восхождение к самой вершине.

Поиск альпинистов не прекращался все это время, но тело Мэллори было обнаружено американским альпинистом лишь в 1999 году, что вызвало к жизни целый ряд конспирологических теорий относительно того, что тела могли обнаружить и потом перепрятать.