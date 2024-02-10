Обнародован еще один список запрещенных в России музыкантов - и он очень странный

Издание "Медуза" опубликовало еще один - уже третий - список артистов, чьи концерты запрещено проводить в России. В публикации отмечается, что издание получило его одновременно от двух не связанных друг с другом источников в музыкальной индустрии. Самое странное в этом перечне - имена исполнителей, которые не только не высказывались против войны, но и участвовали в патриотических мероприятиях.