ОАЭ планируют ограничить реэкспорт европейских товаров в Россию

Союзники Украины давно добивались этой меры, так как ОАЭ были одним из основных российских маршрутов по обходу санкций. В итоге Абу-Даби решил резко ограничить продажу товаров двойного назначения в зоны военных конфликтов.

По данным Bloomberg, схожие меры рассматривает и Турция, но министерство торговли страны от комментариев отказалось.

Помимо ОАЭ, маршруты обхода ограничений идут через Турцию, Сербию и ряд государств Центральной Азии. С января по июль текущего года около 20 тысяч компаний поставили России товары двойного назначения на сумму более семи миллиардов долларов.