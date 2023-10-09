ОАЭ осудили атаку ХАМАС на Израиль и захват заложников

Нападение боевиков ХАМАС на города и деревни Израиля, а также ракетные удары по населенным пунктам являются "серьезной и тяжелой эскалацией", говорится в заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), опубликованном в воскресенье, 8 октября.

"Министерство потрясено сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов. Гражданские лица с обеих сторон всегда должны иметь полную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом и никогда не должны становиться объектом конфликта", - приводит заявление МИД страны государственное агентство ОАЭ WAM.