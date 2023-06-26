26 июня 2023 г. 17:39

"О чем молчит пропаганда": почему подрыв дамбы Каховской ГЭС выгоден России

 
ru.DELFI.lt
Kachovkos HE sunaikinimas
Kachovkos HE sunaikinimas
ФОТО: AFP/ Scanpix

Разрушение дамбы Каховской ГЭС, несмотря на масштабные последствия этой катастрофы, не стало центральной темой российской пропаганды. Кремлевские медиа обвинили в подрыве Украину, но сам инцидент и затопление Херсонской области освещали минимально. Новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда", опубликованный на YouTube, объясняет, почему это было сделано.

Журналисты описывают, как устроена дамба, и объясняют, почему разрушить дамбу могли только российские оккупационные власти, почему подрыв дамбы был выгоден российской армии и совершенно не нужен ВСУ, особенно во время контрнаступления.

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).

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