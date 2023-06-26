"О чем молчит пропаганда": почему подрыв дамбы Каховской ГЭС выгоден России

Разрушение дамбы Каховской ГЭС, несмотря на масштабные последствия этой катастрофы, не стало центральной темой российской пропаганды. Кремлевские медиа обвинили в подрыве Украину, но сам инцидент и затопление Херсонской области освещали минимально. Новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда", опубликованный на YouTube, объясняет, почему это было сделано.