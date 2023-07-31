31 июля 2023 г. 12:32

"О чем молчит пропаганда": как Россия меняет этнический состав на захваченных территориях Украины

 
ru.DELFI.lt
С 2014 года Россия целенаправленно меняет национальный состав на оккупированных территориях Украины. С началом новой фазы войны в 2022-м эта политика Москвы приобрела новые масштабы. Как это происходит и в чем это схоже с действиями нацистской Германии, рассказывает новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда".

Насильный вывоз украинских детей в Россию, депортации нежелающих получать российские паспорта и активное заселение россиянами – так Кремль целенаправленно меняет состав населения на якобы «исторически российских» территориях. Журналисты напоминают, что 80 лет назад похожую попытку «заменить» украинцев и представителей других народов на их землях уже предпринял Гитлер в рамках плана «Ост».

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским «24 Каналом» (24tv.ua).

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Источник
ru.DELFI.lt
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