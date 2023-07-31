"О чем молчит пропаганда": как Россия меняет этнический состав на захваченных территориях Украины

С 2014 года Россия целенаправленно меняет национальный состав на оккупированных территориях Украины. С началом новой фазы войны в 2022-м эта политика Москвы приобрела новые масштабы. Как это происходит и в чем это схоже с действиями нацистской Германии, рассказывает новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда".