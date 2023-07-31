"О чем молчит пропаганда": как Россия меняет этнический состав на захваченных территориях Украины

Насильный вывоз украинских детей в Россию, депортации нежелающих получать российские паспорта и активное заселение россиянами – так Кремль целенаправленно меняет состав населения на якобы «исторически российских» территориях. Журналисты напоминают, что 80 лет назад похожую попытку «заменить» украинцев и представителей других народов на их землях уже предпринял Гитлер в рамках плана «Ост».
Цель проекта "О чем молчит пропаганда" – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.
Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским «24 Каналом» (24tv.ua).