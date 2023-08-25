25 августа 2023 г. 09:57

"О чем молчит пропаганда": как политика Лукашенко отражается на простых беларусах

 
ru.DELFI.lt

После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году ЕС, США и другие страны ввели санкции против Беларуси – за соучастие в агрессии. Эти санкции дополнили предыдущие меры против режима Лукашенко за внутренние репрессии. Как политика Лукашенко отражается на простых беларусах, объясняет новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда", опубликованный на YouTube.

Журналисты посчитали на примере сокращения ВВП Беларуси, что поддержка политики Кремля обошлась стране в откате в развитии примерно на пять лет. Это скажется на здравоохранении, социальной сфере и инфраструктуре. Кроме того, страну вынужденно покинули наиболее перспективные компании, включая IT сектор, а многие беларусы лишились возможности ездить в ЕС.

Сюжет доступен на русском языке с английскими субтитрами.

Цель проекта «О чем молчит пропаганда» – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.

Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).

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