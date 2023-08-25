"О чем молчит пропаганда": как политика Лукашенко отражается на простых беларусах

После полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году ЕС, США и другие страны ввели санкции против Беларуси – за соучастие в агрессии. Эти санкции дополнили предыдущие меры против режима Лукашенко за внутренние репрессии. Как политика Лукашенко отражается на простых беларусах, объясняет новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда", опубликованный на YouTube.