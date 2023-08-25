"О чем молчит пропаганда": как политика Лукашенко отражается на простых беларусах

Журналисты посчитали на примере сокращения ВВП Беларуси, что поддержка политики Кремля обошлась стране в откате в развитии примерно на пять лет. Это скажется на здравоохранении, социальной сфере и инфраструктуре. Кроме того, страну вынужденно покинули наиболее перспективные компании, включая IT сектор, а многие беларусы лишились возможности ездить в ЕС.
Сюжет доступен на русском языке с английскими субтитрами.
Цель проекта «О чем молчит пропаганда» – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.
Проект реализуется белорусским независимым медиа Zerkalo.io в партнерстве с программой ЕС EU NEIGHBOURS east, EUvsDisinfo и украинским "24 Каналом" (24tv.ua).