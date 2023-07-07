NYT: в Пентагоне считают, что Пригожин использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения

По его словам, неясно, приезжал ли вообще Пригожин в Беларусь, так как он, по всей видимости, использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения.

27 июня Лукашенко говорил, что Пригожин находится в Беларуси, подчеркивая, что это происходит «сегодня».

6 июля, отвечая на вопрос, где сейчас дислоцированы наемники и Пригожин Лукашенко ответил: «Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет».

В Кремле после этого заявили, что «не имеют ни возможности, ни желания» следить за передвижениями основателя «Вагнера». Журналисты попросили пресс-секретаря российского президента подтвердить, что отъезд Пригожина в Беларусь был одним из условий прекращения мятежа. Дмитрий Песков ответил утвердительно: «Об этом шла речь».