NYT: у Запада кончаются резервы для поставок оружия Украине

Новая война в Европе с таким активным применением танков и артиллерии политикам в странах Запада казалась немыслима, и НАТО в последние десятилетия существенно сократила свои арсеналы.

Даже у Соединенных Штатов есть лишь ограниченные запасы нужного украинцам оружия, при этом Вашингтон не хочет перенаправлять ключевые виды вооружений из потенциально тревожных регионов, таких как Тайвань и Корейский полуостров, где США противостоят Китаю и Северной Корее.

Сейчас, спустя девять месяцев после начала войны, из-за своей фундаментальной неподготовленности к подобным конфликтам Запад отчаянно пытается найти возможности снабдить Украину необходимым и пополнить запасы НАТО.

В Украине стороны расходуют оружие и боеприпасы невиданными со времен Второй мировой войны темпами, отмечает New York Times.

По словам представителей НАТО, интенсивность использования артиллерии ошеломляет. В Афганистане силы НАТО могли использовать по 300 артиллерийских снарядов в день и не особо беспокоиться о противовоздушной обороне.

Но Украина может производить тысячи выстрелов в день и по-прежнему отчаянно нуждается в противовоздушной обороне от российских ракет и беспилотников иранского производства.

"День в Украине - это месяц или больше в Афганистане", - цитирует NYT Камиллу Гранд, эксперта по обороне в Европейском совете по международным отношениям, которая до недавнего времени была помощником генерального секретаря НАТО по инвестициям в оборону.

Прошлым летом в Донбассе украинцы ежедневно производили от 6 тыс. до 7 тыс. артиллерийских выстрелов, сообщил высокопоставленный представитель НАТО. Российские войска - от 40 тыс. до 50 тыс. артиллерийских выстрелов в день.

Для сравнения, в США ежемесячно производится всего 15 тыс. снарядов.

Поэтому Запад изо всех сил пытается найти все более дефицитное оборудование и боеприпасы советской эпохи, которые Украина может использовать сейчас, включая ракеты ПВО С-300, танки Т-72 и особенно артиллерийские снаряды советского калибра.

Закупки боеприпасов для Украины пытаются организовать в таких странах, как Южная Корея.

Ведутся даже дискуссии об инвестициях НАТО в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство 152-мм и 122-мм снарядов советского калибра для украинской артиллерии, в значительной степени еще советского образца.

Но эти усилия сталкиваются с проблемами как юридического, так и практического свойства, отмечает газета.

Некоторые европейские страны, такие как Швейцария и Италия, имеют законодательные ограничения на поставки оружия воюющим странам.

Кроме того, мало какие виды вооружений НАТО сертифицированы для использования боеприпасов, выпускающихся в других странах.

В общей сложности страны НАТО уже предоставили Украине оружия на сумму около 40 млрд долларов, что примерно соответствует годовому оборонному бюджету Франции.

По словам другого представителя НАТО, малые страны истощили свой потенциал, а 20 из 30 его членов практические его исчерпали. Но оставшиеся 10 все еще могут дать больше, предположил он, особенно более крупные союзники - Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

У русских тоже есть свои проблемы с пополнением запасов, пишет NYT. Сейчас они используют меньше артиллерийских снарядов, но их у них все еще много, даже если некоторые боеприпасы старые и менее надежные.

Столкнувшись с этой проблемой, Москва также пытается нарастить военное производство, пишет в своей аналитической статье американская New York Times.

Официальные лица в Вашингтоне, пишет газета, настаивают на том, что у американских вооруженных сил все еще достаточно техники, чтобы продолжать снабжать Украину и защищать интересы США в других местах.

"Мы стремимся предоставить Украине то, что ей нужно на поле боя", - заявила в этом месяце Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона, после объявления о поставках ракет "Стингер" для Украины.

Вашингтон также рассматривает более старые и более дешевые альтернативы, такие как поставки Украине имеющихся в больших количествах противотанковых ракет TOW вместо современных Javelin, а также зенитных ракет Hawk вместо более новых версий.

При этом официальные лица все чаще подталкивают Украину к тому, чтобы она была более эффективной и не запускала, например, ракету стоимостью 150 тыс. долларов по беспилотнику, который стоит 20 тыс. долларов, пишет NYT.