Так, по данным издания, страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и мерах, которые бы ”поставили Россию на колени”. Они опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутых против российской армии.

6-7 апреля в Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что основополагающий акт о сотрудничестве России с НАТО сейчас уже неактуален, ”его дни прошли”.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий, заявил, что война в Украине входит в ”критическую фазу”. По сведениям Североатлантического альянса, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до Крыма.