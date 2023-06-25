NYT: У США до мятежа Пригожина были сведения о его планах

Чиновники США, отвечающие за национальную безопасность, еще 21 июня располагали данными о подготовке вооруженного выступления против высокопоставленных представителей министерства обороны России со стороны основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом газета The New York Times (NYT) написала в субботу, 24 июня, со ссылкой на неназванных собеседников в Вашингтоне.

Точно неизвестно, когда именно в Соединенных Штатах впервые узнали о подготовке главой "Группы Вагнера" мятежа, говорится в публикации. Однако 21 июня сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации президента и Минобороны США. На следующий день спецслужбы Соединенных Штатов получили дополнительные подтверждения планов Пригожина, тогда же с этой информацией был ознакомлен узкий круг руководителей Конгресса, сообщает NYT.