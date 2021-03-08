Газета не сообщает, в чем именно будут выражаться эти "тайные действия", но утверждает, что они должны быть очевидны для президента России Владимира Путина, разведслужб и Вооруженных сил РФ, но не для остального мира. Первый крупный шаг в этом направлении ожидается в течение следующих трех недель, говорится в статье со ссылкой на источники среди официальных лиц. По их словам, данные действия будут сочетаться экономическими санкциями.

Кроме того, президент США Джо Байден выпустит исполнительный приказ, призванный ускорить укрепление сетей федерального правительства после взлома, к которому считают причастной Россию. О том, что США могут ответить на кибератаку не только санкциями, еще в конце февраля предупредил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, ответ США будет включать набор "видимых и невидимых" инструментов.

Еще одна крупномасштабная кибератака была зафиксирована в конце минувшей недели. В США, по предварительным оценкам, пострадали около 30 тысяч систем, в основном тех предприятий и госучреждений, которые используют программное обеспечение Microsoft и управляют своими почтовыми системами внутри компании. Электронная почта и другие системы, работающие в облачном сервисе Microsoft, не пострадали.

В Белом доме и Microsoft считают, что к кибератаке были причастны хакеры, поддерживаемые властями Китая, и их действия могут быть лишь началом более разрушительной деятельности, например изменения или удаления данных. По словам Салливана, администрация США внимательно отслеживает сообщения об использовании уязвимостей в Microsoft Exchange для потенциальной возможности взлома американских аналитических центров и предприятий оборонной промышленности.