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Попытка форсировать реку Северский Донец в Донбассе обернулась такой катастрофой, что о ней заговорили даже в контролируемом Кремлем "информационном пузыре", пишет издание The New York Times.
NYT: сражение за мост через реку Северский Донец стало одним из самых кровопролитных за время войны в Украине
© Reuters / Scanpix

Оно цитирует данные американского Института изучения войны, согласно которым Россия потеряла 485 военных 74-й мотострелковой бригады во время боев у Белогоровки.

Эксперты института изучили спутниковые снимки с места боя 11 мая и пришли к выводу о масштабных потерях российской армии, которые включают не только личный состав, но и более 80 единиц российской техники.

Всего российское командование направило на Северский Донец 550 военнослужащих, считают эксперты. Они хотели форсировать реку с целью оцепить ВСУ возле Рубежного с северо-запада.

New York Times пишет, что неудача российских военных нашла отражение даже в публикациях прокремлевских военных блогеров. В частности, телеграм-канал "Старше Эдды" обвинил военное командование во вредительстве после неудачи у Белогоровки.

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bbcrussian.com
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