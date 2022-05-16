NYT: сражение за мост через реку Северский Донец стало одним из самых кровопролитных за время войны в Украине

Оно цитирует данные американского Института изучения войны, согласно которым Россия потеряла 485 военных 74-й мотострелковой бригады во время боев у Белогоровки.

Эксперты института изучили спутниковые снимки с места боя 11 мая и пришли к выводу о масштабных потерях российской армии, которые включают не только личный состав, но и более 80 единиц российской техники.

Всего российское командование направило на Северский Донец 550 военнослужащих, считают эксперты. Они хотели форсировать реку с целью оцепить ВСУ возле Рубежного с северо-запада.

New York Times пишет, что неудача российских военных нашла отражение даже в публикациях прокремлевских военных блогеров. В частности, телеграм-канал "Старше Эдды" обвинил военное командование во вредительстве после неудачи у Белогоровки.