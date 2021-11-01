После первой встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве обе страны провели в закрытом формате ряд переговоров на разные темы, сообщила американская газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 31 октября, сославшись на неназванные источники. По ее сведениям, США на этих переговорах представляет заместитель помощника президента по национальной безопасности Энн Нюрнбергер.

"Целая серия контрактов" после саммита в Женеве

После июньского саммита состоялась "целая серия контактов" между США и Россией, в частности, высокопоставленные представители американской администрации, начиная с июля, трижды ездили в Москву, пишет газета. Кроме того прошли встречи на нейтральной территории - в Финляндии и Швейцарии. "Официальные лица в обеих странах говорят, что серия переговоров пока мало что дала по существу, но помогает предотвратить выход из-под контроля напряженности в российско-американских отношениях", - подчеркивает издание.

Ссылаясь на высокопоставленного чиновника американской администрации, NYT отмечает, что США "очень четко осознают" намерения Путина и Кремля, но считают возможной совместную работу в таких вопросах, как контроль над вооружениями.

Кроме того, собеседник издания сообщил о тесном сотрудничестве США с РФ по проблеме возобновления ядерной сделки с Ираном, а также - в меньшей степени - в отношениях с Северной Кореей. Одновременно он назвал целый ряд других сфер, в которых российская сторона "пытается чинить препятствия".

Киберпреступность и контроль над вооружениями

Как отмечает The New York Times, США передали России имена хакеров, подозреваемых в кибератаках, чтобы увидеть, последуют ли за этими шагами аресты. Тем самым Вашингтон проверяет, насколько серьезны обещания Путина способствовать борьбе с вирусами-вымогателями и иными видами киберпреступности, пишет далее издание со ссылкой на анонимного американского чиновника. Кроме того, США и РФ в настоящее время ведут серьезный и "самый глубокий за последние годы" диалог о контроле над вооружениями, отмечает газета.

"Для Белого дома переговоры являются способом попытаться избежать геополитических сюрпризов, которые могли бы сорвать приоритеты господина Байдена - конкуренцию с Китаем и внутреннюю повестку, которая включает множество проблем. Для господина Путина переговоры с самой богатой и могущественной страной мира - это способ продемонстрировать глобальное влияние России и укрепить свой внутренний имидж как гаранта стабильности", - пишет автор материала.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Первая встреча Байдена и Путина прошла в Женеве 16 июня. На саммите оба условились начать консультации по кибербезопасности. Глава Белого дома предложил Путину список из 16 сфер, в которых хакерские атаки будут запрещены, президент РФ после этого утверждал, что большая часть таких преступлений совершается с территории США.

По словам Байдена, в Женеве он дал ясно понять Путину, что США будут реагировать на действия, подрывающие интересы Америки и ее союзников. "Путин знает, что я приму меры", - сказал Байден. Путин в свою очередь уточнил, что на переговорах обсуждались кибербезопасность, стратегическая ядерная стабильность, региональные конфликты, в том числе в Украине, торговые отношения, сотрудничество в Арктике.