NYT сообщила детали освобождения заложников в секторе Газа

Израиль готовил операцию по освобождению четырех заложников из плена палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа на протяжении нескольких недель, и она была согласована лишь накануне утром за несколько минут до начала. В операции участвовали спецназ, военные, разведка и авиация. Во время рейда погиб израильский спецназовец, сообщила газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 9 июня, со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников издания, были предложены несколько сценариев операции, но их отклонили из-за высокого риска гибели как заложников, так и военнослужащих. В связи с этим NYT напомнила о неудачной операции в декабре, когда спецназ Израиля пытался освободить из плена 25-летнего Сахара Баруха. В итоге заложник был убит в перестрелке, а два израильских офицера были тяжело ранены.