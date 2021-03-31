Кроме того, в последние недели «европейские наблюдатели» заметили новое вооружение у сепаратистов в Донбассе, утверждает издание.

The New York Times отмечает, что на фоне увеличения российских сил на границе с Украиной Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса».

О том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, заявил 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время выступления в Верховной раде. По его словам, это создает угрозу военной безопасности.

Он заявил, что Россия стягивает дополнительные силы под предлогом военных учений и тренировок. Украинское командование ожидает, что вскоре около украинской границы и в Крыму России соберет еще до 25 батальонных тактических групп. Всего, по оценке Киева, вдоль границы Украины и Крыма находится 28 батальонных тактических групп.

В начале марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «с глубокой озабоченностью наблюдают за растущей напряженностью на линии соприкосновения» в Донбассе. По его словам, фиксируются «все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения».

26 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели четверых украинских военных в зоне боевых действий в Донбассе — это максимальное число жертв с лета 2020 года. По его словам, военные погибли результате обстрела в районе поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области. Он утверждал, что планирует поговорить со всеми лидерами — «нормандской четверки» Германией, Францией и Россией.