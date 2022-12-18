Как утверждает издание, американская разведка весной узнала о готовящейся поездке Герасимова на фронт в Украине, но попыталась скрыть эту информацию от Киева. Однако этого сделать не удалось. Ранее западные СМИ рассказывали, что часть поступающей в НАТО развединформации о российской армии в Украине и рядом с ней украинские военные получают в режиме реального времени.

Как утверждается в материале, Вашингтон попросил Украину не атаковать штаб, где находился Герасимов. В Киеве заявили, что удар уже нанесён. Источники газеты объясняют позицию американских официальных лиц опасениями, что гибель главы Генштаба, входящего в российский Совет безопасности, могла привести к войне России и США.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала "Фейгин LIVE" подтвердил, что ВСУ пытались ликвидировать главу российского Генштаба. По словам Арестовича, это произошло в Изюме во второй половине апреля или в мае. "Мы били по Герасимову, накрыли штаб. Там погибло и без него достаточное количество старших офицеров, охраны. Но он успел отъехать чуть раньше – не успели", - заявил Арестович.

Об атаке на штаб в Изюме, который, предположительно, мог посещать Герасимов, стало известно в первых числах мая. Утверждалось, что генерал армии прибыл лично руководить наступлением. Заявлялось, что военачальник мог быть ранен во время украинского удара, никаких подтверждений этому опубликовано не было.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби тогда заявил, что Вашингтон не предоставляет Украине разведданные о местонахождении высших российский военачальников.

67-летний Герасимов возглавляет российский Генштаб с 2012 года. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в сентябре в интервью журналу Time назвал российского генерала главным военным теоретиком. "Я продолжаю думать, что вся военная наука сконцентрирована в России, — сказал он. — Я учился у него. Я читал всё, что он когда-либо написал".

В материале NYT говорится, что президент России Владимир Путин ещё в марте в частных разговорах признавал неудачи российской армии. Утверждается, что во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в начале марта Путин сказал, что война будет "намного сложнее, чем предполагалось".