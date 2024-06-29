NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала президента США Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более „энергичному“ кандидату от демократов. На первых теледебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом Байден предстал как „тень великого государственного служащего“, говорится в материале, опубликованном в пятницу, 28 июня.
„Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание“, - пишут журналисты.
Байден „уже не тот, что четыре года назад“
Как отмечается в материале, избиратели по итогам теледебатов, прошедших 27 июня, не могут проигнорировать „то, что было очевидно: господин Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад“. Американцы видят своими глазами „возраст и немощь“ действующего президента. „Не раз он с трудом добирался до конца предложения“, - указывает редколлегия NYT.
По мнению авторов статьи, на Демократической партии „лежит бремя поставить интересы нации выше амбиций одного человека“, у нее „есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить четкую, убедительную и энергичную альтернативу второму президентству Трампа“. „Нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками господина Трампа и господина Байдена“, - говорится в материале.