Как пишут авторы публикации, им удалось доказать расстрел по меньшей мере восьми мужчин, большинство из которых служили в местной территориальной обороне, но были захвачены армией РФ без оружия и убиты.

Газета публикует кадры с камеры внешнего наблюдения, на которых видно, как российские военные 4 марта ведут девять человек цепочкой. После этого видео обрывается. Но по спутниковым снимкам и фотографиям, сделанным после отступления армии РФ, журналисты смогли идентифицировать по крайней мере некоторых из этих людей как убитых и восстановить ход событий.

О расстрелах местных жителей New York Times рассказали восемь свидетелей, в том числе один из мужчин, которых увели и расстреляли россияне: ему удалось выжить, поскольку пуля не задела его жизненно важные органы, он притворился мертвым и убежал после того, как военные ушли.

В публикации сказано, что большинство из этой группы расстрелянных жителей Бучи были бойцами местной территориальной обороны, однако у них практически не было оружия, и после наступления армии РФ они спрятались в одном из домов. После того, как их обнаружили российские военные (по данным журналистов, это были десантники), всю группу из девяти человек, среди которых был выживший, расстреляли.

Первые кадры с убитыми мирными жителями Бучи появились в начале апреля, после того, как из города отступила российская армия. Не приводя никаких убедительных доказательств, российские власти утверждают, что казни гражданского населения в Буче — инсценировка и провокация, организованная Киевом.

Международный уголовный суд в Гааге проводит расследование массовых убийств мирного населения во время российской оккупации украинских городов, в том числе под Киевом.

Министерство обороны России и МИД страны не ответили на просьбу New York Times прокомментировать выводы расследования.