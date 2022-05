Как пишут авторы публикации, им удалось доказать расстрел по меньшей мере восьми мужчин, большинство из которых служили в местной территориальной обороне, но были захвачены армией РФ без оружия и убиты.

Газета публикует кадры с камеры внешнего наблюдения, на которых видно, как российские военные 4 марта ведут девять человек цепочкой. После этого видео обрывается. Но по спутниковым снимкам и фотографиям, сделанным после отступления армии РФ, журналисты смогли идентифицировать по крайней мере некоторых из этих людей как убитых и восстановить ход событий.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6