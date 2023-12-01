NYT: О плане ХАМАС начать войну Израилю было известно за год

План также содержал подробные сведения о местах дислокации и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы, каким путем ХАМАС собирал свои разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности, отмечают журналисты.

"ХАМАС следовал этому плану с шокирующей точностью, - пишет NYT. - Документ предусматривал ракетный обстрел в самом начале атаки, использование беспилотников для нейтрализации камер наблюдения и автоматических пулеметов на границе, а также массовое проникновение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком, - все это произошло 7 октября".

В первую очередь речь идет о плане под кодовым названием "Иерихонская стена", в котором на 40 страницах поэтапно расписан сценарий ужасающего нападения, совершенного террористами 7 октября, указывается в публикации. В этом документе не указана дата планируемой атаки, зато детально описаны способы преодоления израильских укреплений по периметру сектора Газа , а также захвата израильских городов и ключевых военных баз, включая тех, где расположены штабы дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Исходя из документов и заявлений официальных лиц, они делают вывод, что план "Иерихонская стена" широко циркулировал в среде израильского военного руководства и в службе разведки, но эксперты пришли к выводу, что его выполнение находится за пределами возможностей ХАМАС. "Видели ли план премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие политические лидеры, неясно", - оговаривается в статье.

Возможность предотвратить нападение ХАМАС

В прошлом году, когда план попал в руки Израиля, представители военного подразделения, отвечающего за оборону границы с сектором Газа, высказывали мнение, что намерения боевиков остаются неопределенными. Позже, в июле 2023 года, разведка получила сведения, что члены ХАМАС проводят продолжительные учения, которые по содержанию напоминают описанные в плане.