NYT о Латвии: русскоязычных преследуют страх и подозрения

"Женщина родилась в Латвии, когда та еще входила в состав Советского Союза, вышла замуж и воспитала в этой стране своих детей. Она прожила в Латвии всю свою жизнь. Но осенью этого года с ней произошло крайне неприятное событие: она получила короткое официальное письмо, в котором говорилось, что она лишается права жить в Латвии, а также получать пенсию и медицинскую помощь. "Вы обязаны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года", — сообщалось в письме. Женщине, потерявшей мужа, страдающей гипертонией и имеющей проблемы с сердцем и легкими, попросту некуда ехать. Она рассказала, что от шока потеряла сознание и следующие три дня провела в постели, непрерывно плача", — говорится в публикации.