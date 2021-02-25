NYT: Новый глава ЦРУ возьмется за Китай и Россию

Бернс также предупредил, что несмотря на потерю статуса великой державы, Россия по-прежнему обладает разрушительной силой и способна доставлять неприятности.
Бывший посол США в России Уильям Бернс обладает глубокими знаниями о стране и ее президенте Владимире Путине. Он неоднократно подчеркивал, что влияние Москвы на мировой арене ослабевает, но у Кремля есть рычаги, при помощи которых он способен создавать проблемы. Один из таких рычагов — попытки кибератак. Взять хотя бы недавний взлом американской компании SolarWinds: тогда российским хакерам удалось получить секретные данные девяти федеральных агентств.
"Путинская Россия продолжает демонстрировать, что приходящие в упадок державы могут быть столь же разрушительными, как и восходящие, и могут использовать для этого асимметричные инструменты, особенно кибер-инструменты, — отметил Бернс. — Мы не можем позволить себе их недооценивать".
О том, чем известен Уильям Бернс и почему Джо Байден решил выдвинуть на пост главы ЦРУ именно его, читайте в материале нашего корреспондента Ольги Ившиной.
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