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По данным The New York Times, Пентагон не проводил полноценного расследования совершенных в Сирии, Ираке и Афганистане авиаударов с помощью беспилотников.
"CanSat" palydovų ir bepiločių orlaivių konkursas (Lietuvos kosmoso asociacijos nuotr.)
"CanSat" palydovų ir bepiločių orlaivių konkursas (Lietuvos kosmoso asociacijos nuotr.)

По информации американской газеты The New York Times, командование ВС США систематически приуменьшало число жертв среди мирного населения в ходе операций в Сирии, Ираке и Афганистане. В Вашингтоне не проводилось полноценного расследования последствий авиаударов, совершенных в последние годы на Ближнем Востоке, написало издание в субботу, 18 декабря, сославшись на имеющиеся в его распоряжении правительственные документы, содержащие более 1300 сообщений о гражданских жертвах.

Эти данные опровергают создаваемую администрацией США картину о "точечных ударах" по террористам, указывается в статье. "Американская война в воздухе была отмечена недостаточными разъяснениями, поспешными и неточными ракетными ударами и смертью тысяч мирных жителей, в том числе большого числа детей", - пишет NYT.

"Вместо транспарентности - непрозрачность и безнаказанность"

Обещания транспарентности, о которых заявляли во время президентства Барака Обамы, отдавшего первым из американских лидеров предпочтение беспилотникам ради спасения жизней военнослужащих США, были подменены "непрозрачностью и безнаказанностью", указывается далее. При этом, по данным газеты, ни в одном отчете американские власти не приходят к заключению об ошибочных действиях.

По данным Пентагона, за пять лет армия США совершила более 50 тысяч авиаударов в трех странах. Военные признали, что в результате налетов в Сирии и Ираке на цели террористической группировки "Исламское государство" с 2014 года погибли 1417 мирных жителей. В Афганистане с 2018 года власти США насчитали 188 жертв среди гражданского населения. При этом эти показатели "значительно занижены", а "сотни жертв" среди мирных жителей не были учтены, указывает The New York Times.

Неверная оценка ситуации на земле

В числе прочего, к жертвам среди гражданского населения приводила неверная оценка ситуации на земле, когда военные принимали мирных жителей за террористов. В частности, обычных мотоциклистов принимали за едущих "колонной" и интерпретировали это как знак предстоящего теракта. Плохое качество и недостаточная длительность аэросъемки перед нанесением удара зачастую не позволяло оценить, находятся ли в вблизи мирные жители, пишет газета.

Данные о возможных жертвах среди мирного населения слишком редко предавались Пентагоном огласке, а по итогам внутренних расследований военные не привлекались к дисциплинарной ответственности, указывается далее. Компенсации семьям погибших и пострадавшим были выплачены в "менее чем десяти случаях", сообщает NYT.

Между тем представитель Центрального командования (CENTCOM) армии США Билл Урбан на запрос газеты отметил, что "даже при наличии лучших в мире технологий происходят ошибки, связанные с неполной информацией или ее неверной интерпретацией". Он указал, что в ВС США "расследуют каждый заслуживающий доверия случай и сожалеют о каждой потерянной невинной жизни".

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Deutsche Welle

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