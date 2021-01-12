NYT: два банка заявили о разрыве сотрудничества с Трампом после беспорядков в Вашингтоне

Немецкий банк кредитовал Трампа последние 20 лет. Сейчас принадлежащие президенту компании должны ему более 300 млн долларов. По информации NYT, финансовый конгломерат намерен простить Трампу эту задолженность, поскольку в противном случае не сможет разорвать с ним отношения до окончания срока погашения кредитов.

Прекратить сотрудничество с Трампом намерен и нью-йоркский Signature Bank, в совет директоров которого в прошлом входила дочь президента Иванка Трамп. Signature, в частности, финансировал строительство поля для гольфа во Флориде.

Банк выпустил заявление, в котором призвал Трампа уйти с поста главы государства в интересах страны. После беспорядков в Вашингтоне 6 января Signature закрыл два личных счета Трампа, на которых было около 5,3 млн долларов. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что также не будут вести дела с членами американского конгресса, которые голосовали против утверждения решения коллегии выборщиков, провозгласивших Джо Байдена избранным президентом США.

Остальные крупные компании воздерживаются от окончательного решения о приостановке финансовой помощи демократам и республиканцам. Они примут его в зависимости от развития обстановки вслед за инаугурацией Байдена, назначенной на 20 января.

Как пишет NYT, после штурма Капитолия и блокировки Трампа и его сторонников в мессенджерах бизнес президента и приближенных к нему лиц может столкнуться с серьезными репутационными и финансовыми последствиями. Например, Coca-Cola, брокерская компания Morgan Stanley, телекоммуникационная корпорация AT&T и сеть отелей Marriott заявили о приостановке сбора пожертвований для республиканцев, голосовавших в конгрессе против утверждения Байдена. Компания Shopify, разрабатывающая онлайн-решения для интернет-магазинов, также сообщила о закрытии связанных с президентом коммерческих сайтов.

Организатор основных мужских профессиональных соревнований по гольфу в США и Северной Америке - компания PGA объявила, что исключит гольф-клуб Трампа из своего крупного турнира. А принадлежащие президенту отели потеряли контракты с важными клиентами, тогда как пандемия вынудила закрыть ряд ресторанов и баров, а также резко сократить заполняемость гостиниц, в том числе в отеле в нескольких кварталах от Белого дома.