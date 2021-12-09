NYT: диспетчер рассказал, как офицер КГБ Беларуси контролировал посадку рейса Ryanair

Этим летом, когда польские пограничники пытались сдержать потоки мигрантов, пытающихся пересечь границу с Беларусью, один человек, украдкой проникший в Польшу, получил теплый, но совершенно секретный прием. С такой зарисовки начинается статья New York Times.

Авиадиспетчер Галегов

В отличие от отчаявшихся людей из Ирака и других стран, ищущих лучшей жизни в Европе, этот человек предлагал инсайдерскую информацию о вынужденной посадке рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, в Минске, пишет газета. Среди пассажиров был оппонент президента Беларуси Александра Лукашенко, журналист-диссидент Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. После посадки оба они были арестованы.

В Польшу смог перебраться авиадиспетчер Олег Галегов. Еще в июле оппозиционное белорусское издание "Наша нива" сообщило, что диспетчер Галегов, который вел переговоры с пилотом Ryanair, покинул Беларусь вместе с семьей. Издание ссылалась на информацию от других диспетчеров Белаэронавигации.

Замдиректора Белаэронавигации Иван Герловский тогда говорил, что Галегов с июня находится в отпуске и что он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. "Думаю, он поехал в гости к родственникам в Грузию", - говорил один из коллег Галегова (этнического грузина).

Теперь об этом пишет New York Times, ссылаясь на анонимных представителей европейских спецслужб. Собеседники издания утверждают, что после побега из Беларуси авиадиспетчер представил подробные доказательства того, что самолет Ryanair получил заведомо ложное сообщение об угрозе взрыва в рамках операции по поимке Протасевича, организованной КГБ.

Польша готовится к суду

Департамент национальной безопасности Польши отказался комментировать некоторые детали, пишет газета, однако его представитель Станислав Жарынь заявил, что польским следователям удалось "получить отчет непосредственного свидетеля действий, предпринятых на диспетчерской вышке в Минске".

Жарынь добавил, что, по словам свидетеля, в диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который "в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу". Этот офицер, по словам Жарыня, "поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом".

В мае белорусские власти сообщали, что авиадиспетчер передавал на борт "информацию спецслужб" о возможном наличии взрывного устройства на борту, которое может быть приведено в действие над Вильнюсом. Пилот отнесся к этому скептически, но подчинился указанию следовать в аэропорт Минска.

Версия не меняет в корне того, о чем были подозрения все это время, однако информация, предоставленная свидетелем, который принимал непосредственное участие в произошедшем, должна помочь польским прокурорам при подготовке к суду, отмечает New York Times.

В Польше готовят судебный иск против белорусских властей. Самолет "Боинг-737", на борту которого был Протасевич, зарегистрирован в Польше и эксплуатировался польским филиалом ирландского авиаперевозчика Ryanair, отмечает издание, напоминая, что Лукашенко ранее обвинял власти Польши в заговоре против него. Варшава в свою очередь обвиняет Минск в "гибридной войне" с использованием мигрантов на границе.

Пока две страны обменивались публичными обвинениями, авиадиспетчер из Минска рассказывал польским следователям все, что ему известно о принудительной посадке. Так заканчивается статья New York Times, на которую Минск пока официально не отреагировал.