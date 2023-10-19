NYT: Байден попросит у Конгресса $60 млрд для Украины

Ожидается, что пакет будет включать около $10 млрд в основном военной помощи Израилю, а также около $60 млрд Украине, сообщили помощники, знакомые с ходом обсуждений. Также в пакете заложены средства на обеспечение безопасности американских границ, также укрепление обороны Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона с целью более эффективного противодействия угрозам со стороны Китая.

Запрос на финансирование, который законодатели ожидают получить к утру пятницы, будет охватывать целый год и направлен на то, чтобы оградить финансирование безопасности от партийных битв за расходы, которые помешали недавним усилиям по поставке Украине оружия и другой помощи для отражения российского вторжения, пишет издание.