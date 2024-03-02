NYT: Армия РФ ускорила продвижение под Авдеевкой

Российская армия ускорила продвижение в районе города Авдеевка в Донецкой области Украины из-за неожиданно слабой украинской обороны. Об этом газета The New York Times (NYT) пишет в субботу, 2 марта. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав спутниковые снимки местности, сделанные компанией Planet Labs.

На территории к западу от города, которую Украина пытается удержать, присутствуют лишь редкие линии окопов, причем на этих оборонительных линиях отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы замедлить российскую военную технику и помочь в защите основных дорог и местности, имеющей важное значение, отмечает издание. Украинская оборона за пределами Авдеевки представлена "элементарными земляными укреплениями, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того", указывает NYT.