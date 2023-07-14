"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует!" Путин лично рассказал о встрече с Пригожиным после мятежа

▫️Песков еще 10 июля рассказывал о встрече в Кремле, используя точно такие же формулировки — «президент дал оценку действиям компании на фронте», «также дал свою оценку событиям 24 июня», «предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения». Как и Путин, Песков оценил продолжительность встречи в три часа, а число ее участников — в 35 человек.

«Я на встрече с ними [вагнеровцами] дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все», — ответил Путин.

Фактически ничего нового Путин не сказал — все перечисленные ими детали ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков . Поэтому новостью стало признание очевидного факта — ЧВК «Вагнер» все эти годы была вне закона, так как в России с юридической точки зрения не могут существовать частные военные компании (о чем не раз писала в том числе Би-би-си).

На вопрос Колесникова, сохранится ли ЧВК как боевая единица, Путин ответил восклицанием: «Ну так ЧВК „Вагнер“ не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» «Группа есть, но юридически не существует, — повторил Путин.— Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Госдуме, в правительстве. Непростой вопрос».

▫️В конце июня Песков, отвечая на вопрос, планируется ли изменение законодательства для установления правового статуса ЧВК, говорил, что «какой-то четкой позиции» у Кремля нет, есть только «определенное обсуждение», которое «будет продолжаться».

▫️После мятежа Путин предложил наемникам ЧВК служить в Минобороны, вернуться домой или перебраться в Беларусь. Он также заявлял, что «Вагнера» полностью финансировало государство и за год войны компания получила 86 млрд рублей. ЧВК также получала оружие, в том числе тяжелую бронетехнику.