"Ну так ЧВК "Вагнер" не существует!" Путин лично рассказал о встрече с Пригожиным после мятежа

Фактически ничего нового Путин не сказал — все перечисленные ими детали ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Поэтому новостью стало признание очевидного факта — ЧВК «Вагнер» все эти годы была вне закона, так как в России с юридической точки зрения не могут существовать частные военные компании (о чем не раз писала в том числе Би-би-си).
▫️Вопрос о Пригожине задал кремлевский обозреватель «Коммерсанта» Андрей Колесников, который в четверг освещал очередное мероприятие с участием Путина — Форум будущих технологий.
«Я на встрече с ними [вагнеровцами] дал оценку того, что они сделали на поле боя, а с другой стороны — того, что они сделали в ходе событий 24 июня. Третье — показал возможные варианты дальнейшего прохождения их службы, в том числе и боевого применения. Вот и все», — ответил Путин.
▫️Песков еще 10 июля рассказывал о встрече в Кремле, используя точно такие же формулировки — «президент дал оценку действиям компании на фронте», «также дал свою оценку событиям 24 июня», «предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения». Как и Путин, Песков оценил продолжительность встречи в три часа, а число ее участников — в 35 человек.
На вопрос Колесникова, сохранится ли ЧВК как боевая единица, Путин ответил восклицанием: «Ну так ЧВК „Вагнер“ не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!» «Группа есть, но юридически не существует, — повторил Путин.— Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Госдуме, в правительстве. Непростой вопрос».
▫️В конце июня Песков, отвечая на вопрос, планируется ли изменение законодательства для установления правового статуса ЧВК, говорил, что «какой-то четкой позиции» у Кремля нет, есть только «определенное обсуждение», которое «будет продолжаться».
▫️После мятежа Путин предложил наемникам ЧВК служить в Минобороны, вернуться домой или перебраться в Беларусь. Он также заявлял, что «Вагнера» полностью финансировало государство и за год войны компания получила 86 млрд рублей. ЧВК также получала оружие, в том числе тяжелую бронетехнику.
«Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить, — сказал Колесникову Путин. — И для них ничего бы не изменилось. Ими руководил бы тот же человек, который был их реальным командиром все это время». «Многие кивали, когда я это говорил, — цитирует журналист российского президента. —А Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: нет, ребята не согласны с таким решением».