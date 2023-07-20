"Нож в спину". Москва вышла из зерновой сделки накануне саммита Россия-Африка. Что она предложит голодающему континенту взамен?

Большинство африканских стран остаются лояльными Москве, несмотря на российское вторжение в Украину, но при этом Африка больше всех пострадает от прерывания зерновой сделки.

Ее суть состоит в том, что Украина при посредничестве ООН может продолжать экспорт своего зерна и подсолнечного масла из черноморских портов, блокированных российским флотом.

Отмена сделки означает значительное сокращение объемов зерновой продукции, поставляемой в третьи страны, и резкий рост цен на эти товары на мировых рынках.

В начале войны в Украине, до заключения первого зернового соглашения с Россией, подписанного усилиями ООН и Турции, прекращение экспорта украинского продовольствия ощутили на себе многие страны, но больше всех – Африка.

На что рассчитывает Россия, нанося новый удар по своим африканским союзникам в преддверии совместного саммита?

Нож в спину