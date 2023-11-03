Now And Then: последнюю песню "Битлз" наконец можно послушать

На создание этой композиции, первые аккорды которой Джон Леннон записал еще в 1978 году, в общей сложности ушло 45 лет, и в работе над ней приняли участие все четверо музыкантов — правда, не всегда физически вместе, поскольку в живых сейчас осталось только двое битлов, которые и завершили работу, использовав только недавно появившиеся технологии.

Замыкая круг истории, двойной сингл объединяет последнюю песню группы с ее дебютной Love Me Do.

В Великобритании честь первыми сыграть в эфире новую песню выпала радиостанциям Би-би-си. Одновременно сингл появился и на стриминговых сервисах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Prime Music.

Завтра в магазинах появятся в продаже компакт-диски, винил и даже многими давно позабытые компакт-кассеты с этой записью, а 10 ноября сингл будет включен в новые, расширенные версии «Красного» и «Голубого» альбомов "Битлз".