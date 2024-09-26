2024.09.26 09:48

Новый пакет помощи США Украине составит 375 млн долларов

 
Deutsche Welle
Javelin
Javelin
ФОТО: AFP / Scanpix

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине объемом 375 млн долларов. Пресс-релиз с содержанием пакета опубликован на официальном сайте Пентагон в среду, 25 августа.

Согласно этому документу, Киеву будут предоставлены боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и противотанковые гранатометы AT-4, бронированная и защищенная от мин техника, патрульные катера, самоходные мостовые системы, а также оружие, боеприпасы, запасные части к ранее переданному вооружению.

Отдельным пунктом в новом пакете военной помощи значатся неназванные „боеприпасы класса „воздух-земля“. По данным агентства Reuters, речь идет о высокоточных планирующих авиабомбах AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW).

Для Украины это первая поставка подобного вооружения, отмечают неназванные источники агентства. JSOW могут поражать цели на расстоянии до 130 км, а запускать их возможно с истребителей F-16, которые уже в ограниченном количестве находятся в Украине.

Израильский военный эксперт Игаль Левин обращает внимание на то, что в пресс-релизе Пентагона были изменены традиционные последние строчки. Если ранее Минобороны США писало, что работает с союзниками Киева „для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии“, то в документе от 25 сентября указано, что речь идет об „оказании поддержки, необходимой Украине для победы в войне“.

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Deutsche Welle
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