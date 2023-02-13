Консервативный политик Христодулидис по итогам первого тура получил 32% голосов, Маврояннис, поддерживаемый левыми силами, набрал 29,6%, опередив лидера правящей партии "Демократический сбор" (DISY) Аверофа Неофиту. Партия DISY после поражения ее кандидата в первом туре не смогла определиться, в чью поддержку ей выступить, что сделало результаты решающего голосования еще более непредсказуемыми.
Президента Республики Кипр, входящей в Евросоюз с 2004 года, избирают всеобщим голосованием. Он формирует и возглавляет правительство страны. Президент избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не мог переизбираться на третий срок.
C 1974 года Турция оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию. В свою очередь Анкара не признает правительство Республики Кипр. Многочисленные посреднические усилия ООН по преодолению раскола не увенчались успехом.
В выборах могли принимать участие только греки-киприоты — около 560 тысяч человек. Жители непризнанной Турецкой республики Северного Кипра на них не голосовали.
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