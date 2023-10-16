Новым президентом Эквадора стал 35-летний новичок в политике

Даниэль Нобоа – новая фигура на эквадорской политической сцене, в отличие от его отца, крупного бизнесмена Альваро Нобоа, который пять раз баллотировался на президентский пост, но ни разу не победил.

Главными задачами нового президента станет борьба с высокой в Эквадоре преступностью и улучшение состояния экономики, пострадавшей в период пандемии. Нобоа в своей предвыборной программе обещал делать ставку на молодёжь, её большее представительство в политике и создание новых рабочих мест для молодых людей. Около четверти населения страны – люди в возрасте от 18 до 29 лет. "Эквадор снова станет страной улыбок и мира", – сказал Нобоа.

Для борьбы с организованными преступными группировками, многие из которых продолжают действовать, даже несмотря на то что их главари находятся в тюрьмах, Нобоа намерен создавать новые подразделения службы безопасности, улучшить вооружение имеющихся, а преступниках держать на тюрьмах-кораблях, откуда им будет сложнее связываться с сообщниками.