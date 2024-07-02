Новым премьер-министром Нидерландов стал бывший глава разведки Дик Схоф

Правительство приступило к выполнению своих обязанностей спустя семь с половиной месяцев после внеочередных парламентских выборов, которые сенсационно выиграла ультраправая „Партия свободы“. Формирование коалиции затянулось в том числе из-за ее лидера Герта Вилдерса, чьи резкие антиисламские, евроскептические и пророссийские заявления, по мнению других партий, несовместимы с должностью премьер-министра.

В итоге Вилдерс (как и другие лидеры коалиционных партий) отказался от министерского портфеля, а пост главы правительства занял бывший руководитель нидерландской разведки Дик Схоф, не входящий ни в одно из местных политических объединений. Его четырьмя заместителями стали представители „Партии свободы“, правоцентристских „Народной партии за свободу и демократию“ и партии „Новый социальный договор“, а также правопопулистского „Движения фермеров-граждан“.