Новым премьер-министром Нидерландов стал бывший глава разведки Дик Схоф

Правительство приступило к выполнению своих обязанностей спустя семь с половиной месяцев после внеочередных парламентских выборов, которые сенсационно выиграла ультраправая „Партия свободы“. Формирование коалиции затянулось в том числе из-за ее лидера Герта Вилдерса, чьи резкие антиисламские, евроскептические и пророссийские заявления, по мнению других партий, несовместимы с должностью премьер-министра.
В итоге Вилдерс (как и другие лидеры коалиционных партий) отказался от министерского портфеля, а пост главы правительства занял бывший руководитель нидерландской разведки Дик Схоф, не входящий ни в одно из местных политических объединений. Его четырьмя заместителями стали представители „Партии свободы“, правоцентристских „Народной партии за свободу и демократию“ и партии „Новый социальный договор“, а также правопопулистского „Движения фермеров-граждан“.
Основой программы нового правительства стала борьба с незаконной миграцией вплоть до выхода из общей миграционной политики Евросоюза. Как отмечает The Guardian, часть приведенных сегодня к присяге министров ранее делали заявления в поддержку конспирологической теории „великого замещения“, согласно которой некие „мировые элиты“ потокают миграции жителей Ближнего Востока и Африки в западные страны.
Среди других противоречивых высказываний, которые в разные годы делали новоиспеченные министры, — отрицание роли людей в изменении климата, призывы к ограничению абортов и критика антиковидных ограничений. Новый министр экономики, член антимигрантской „Партии свободы“ Дирк Бельяртс, ради назначения отказался от своего венгерского гражданства.
На посту премьер-министра Схоф сменил Марка Рютте, занимавшего эту должность рекордные для Нидерландов 14 лет. На прошлой неделе послы стран НАТО утвердили назначение политика следующим генеральным секретарем альянса. Рютте займет эту должность 1 октября.