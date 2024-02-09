Новым премьер-министром Грузии назначен Ираклий Кобахидзе

До этого в четверг, 8 февраля, парламент Грузии выразил доверие премьер-министру Кобахидзе и его правительству, в котором сменился лишь министр обороны. Им стал Ираклий Чиковани. Новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10, передаёт Грузинская служба Радио Свобода.

45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером от партии "Грузинская мечта", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и стал председателем правящей партии.

СМИ начали писать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя партии, в устав которой внесли изменения. Почётный председатель получил право единолично номинировать однопартийца на пост премьер-министра.