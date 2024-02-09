Новым премьер-министром Грузии назначен Ираклий Кобахидзе

 
Радио Свобода
Irakli Kobakhidze, the ruling Georgian Dream party leader nominated for the post of Prime Minister, delivers his speech as members of Parliament votes to approve the new Georgian prime minister and government, in Tbilisi on February 8, 2024. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
Irakli Kobakhidze, the ruling Georgian Dream party leader nominated for the post of Prime Minister, delivers his speech as members of Parliament votes to approve the new Georgian prime minister and government, in Tbilisi on February 8, 2024. (Photo by Vano SHLAMOV / AFP)
ФОТО: AFP / Scanpix
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Ираклия Кобахидзе новым премьер-министром страны.

До этого в четверг, 8 февраля, парламент Грузии выразил доверие премьер-министру Кобахидзе и его правительству, в котором сменился лишь министр обороны. Им стал Ираклий Чиковани. Новое правительство поддержали 84 депутата, против проголосовали 10, передаёт Грузинская служба Радио Свобода.

45-летний Кобахидзе стал седьмым премьером от партии "Грузинская мечта", которая находится у власти в Грузии с осени 2012 года. Его предшественник Ираклий Гарибашвили ушел в отставку 29 января и стал председателем правящей партии.

СМИ начали писать о предстоящих кадровых перестановках в правящей команде с конца прошлого года, когда было объявлено об официальном возвращении в политику основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили. Он занял пост почетного председателя партии, в устав которой внесли изменения. Почётный председатель получил право единолично номинировать однопартийца на пост премьер-министра.

Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Михаила Саакашвили назвало перемены в грузинском руководстве свидетельством "непреодолимого кризиса" в правящей партии. Об этом, в частности, заявил председатель ЕНД Леван Хабеишвили. "Это интриги миллиардера. Они мотивированы лишь своим обогащением", – подчёркивал оппозиционный политик.

Сам Бидзина Иванишвили заявлял, что в ближайшее время намерен принять меры для адекватного ответа на "риски коррупции".

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