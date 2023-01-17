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Преемником Кристине Ламбрехт на посту главы оборонного ведомства Германии будет назначен министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Его называют опытным политическим менеджером.
Borisas Pistorius
Borisas Pistorius
© AP / Scanpix

Новым министром обороны Германии будет назначен нынешний глава министерства внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус (Boris Pistorius). Эту информацию, обнародованную во вторник, 17 января, агентством dpa, вскоре подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). На посту министра обороны ФРГ Писториус заменит Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), которая накануне подала в отставку на фоне медийных скандалов вокруг ее персоны.

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62-летний Борис Писториус считается опытным политическим менеджером. В кругу министров внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии он за прошедшие годы снискал себе репутацию профессионального политика, хорошо знающего свое дело, отмечает dpa.

Хотя как Писториус всегда работал в Нижней Саксонии, он активно участвовал в предвыборных мероприятиях Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и переговорах о формировании правящей коалиции. Писториуса уже давно подозревали в желании сделать карьеру на федеральном уровне. Одно время его прочили в министры внутренних дел ФРГ.

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Deutsche Welle
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