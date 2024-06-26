Новым генеральным секретарем НАТО станет Марк Рютте

Марк Рютте станет четвертым нидерландцем на посту главы Североатлантического альянса за 75-летнюю историю и будет представлен в новом качестве в начале июля на юбилейном саммите в Вашингтоне. В настоящее время он временно исполняет обязанности премьер-министра Нидерландов и сложит с себя полномочия в ближайшие недели, как только будет приведено к присяге новое правительство страны.