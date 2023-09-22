Новый украинский зерновой коридор заработал, несмотря на российскую морскую блокаду

С июля Украина не поставляла зерно морем через турецкие проливы на мировой рынок, потому что Владимир Путин распорядился закрыть морской коридор, а российская армия пригрозила всем судам, направляющимся в Украину, что будет считать их военными целями.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пытался уговорить Путина передумать, но не смог. И тогда Украина договорилась напрямую с Турцией без оглядки на Кремль.

Первый пробный рейс завершился успешно накануне. Турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa довез до Босфора три тысячи тонн украинской пшеницы. Аналитики назвали отважный поход «очень важным моментом в войне на море».

А в пятницу в путь отправилось судно Aroyat уже с более крупной партией — почти 18 тысяч тонн. Судя по данным сервиса MarineTraffic, балкер вскоре выйдет из территориальных вод Украины.