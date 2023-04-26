Адвокат 79-летней истицы Роберта Каплан известила судью, своего однофамильца Льюиса Каплана, что не намерена вызывать Трампа. Его адвокаты Джо Такопина и Алина Хабба заявили, что решат вопрос о вызове Трампа свидетелем защиты в зависимости от того, как будет проходить процесс, который продлится неделю, максимум две. 76-летний экс-президент отвергает все обвинения истицы.

Кэррол, которая много лет была комментатором журнала Elle, собирается дать показания, в которых она обвинит бывшего президента в изнасиловании, якобы имевшем место в середине 1990-х в примерочной роскошного универмага Bergdorf Goodman. Магазин находится на манхэттенской 5-й авеню почти напротив Trump Tower, многолетней резиденции ответчика, который сейчас проживает во Флориде.

Ровно три недели назад Трамп прилетал в город на первоначальное оформление в местном суде, расположенном в нескольких кварталах от федерального. В местном суде Трампу предъявлены уголовные обвинения, связанные с платой за молчание, которую получила от него порноактриса Сторми Дэниэлс, утверждающая, что у нее была с ним в 2006 году мимолетная интрижка. Трамп это неизменно отрицает.

В апреле же он прилетал в Нью-Йорк на допрос по иску о финансовых нарушениях, который вчинила ему и трем его взрослым детям генпрокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс.

Пришла беда, отворяй ворота. Одна из прокуратур Джорджии расследует предполагаемую попытку Трампа вмешаться в подсчет голосов, поданных в этом штате на президентских выборах 2020 года, Федеральный спецпрокурор расследует дела о присвоении Трампом секретных документов своей администрации и о его предполагаемой роли в инспирировании беспорядков в вашингтонском Капитолии, разразившихся после его митинга 6 января 2021 года.

Наконец, жизнь еще теплится в иске о защите чести и достоинства, возбужднном против Трампа той же Кэррол в 2019 году, когда ответчик был еще президентом. В то время она напечатала в журнале New York Magazine отрывок из своих воспоминаний "Зачем нам нужны мужчины?" и впервые публично обвинила в нем Трампа в изнасилованиии.

Трамп заявил тогда, что не знаком с Кэррол, и что "людям нужно дорого платить за такие лживые утверждения". Он и его Белый дом обвинили Кэррол в намерении его оговорить с тем, чтобы продать больше книг. Трамп также заметил, что не мог ее изнасиловать, поскольку она не в его вкусе. Отсюда иск Кэррол о защите чести и достоинства.

Иск запомнился судебным летописцам позицией тогдашнего минюста США, заявившего, что раз Трамп является в данный момент главой государства, то истица судит не его, а само государство, и вызвался его защищать. Если бы суды согласились с этой трактовкой, то иск бы скорее всего приказал долго жить, потому что судить в США государство за клевету нельзя. Иск завяз в судах и сейчас практически заморожен.

В мае прошлого года легислатура штата Нью-Йорк приняла закон, отменяющий на год срок давности на половые преступления с тем, чтобы их жертвы могли обратиться в суд вне зависимости от того, как давно они подверглись насилию. Кэррол активно проталкивала эту инициативу, выступила на пресс-конференции в Олбани, столице штата, и слала местным законодателям страстные письма с призывом одобрить эту меру.

Закон вошел в силу в прошлогодний День благодарения, приходившийся на 24 ноября, и вскоре после полуночи Кэррол вчинила Трампу второй иск. По своему обыкновению ответчик неоднократно обрушивался на нее, в том числе в своей соцсети Truth Social, в которой он назвал ее иск "чистой воды аферой" и сказал, что вменяемого ему изнасилования "никогда не было". Судья Каплан распорядился, чтобы присяжные на процессе оставались анонимными даже для адвокатов сторон.

Как говорится в исковом заявлении Кэррол, где-то в 1995 или 1996 году они столкнулись с Трампом в дверях Bergdorf Goodman и разговорились. Трамп сказал, что ищет подарок для женщины и попросил Кэррол ему помочь. Перебрасываясь шутками, они поднялись на лифте на этаж, на котором продавалось женское белье. Если верить истице, в этот момент там не оказалось ни покупателей, ни продавщиц, хотя, по словам завсегдатаев, модный магазин обычно переполнен.

Воспользовавшись безлюдьем, Трамп якобы затащил истицу в примерочную, припер ее к стене, стянул вниз колготки и насильно ею овладел.

Адвокаты истицы заявляют, что "сексуальное нападение Трампа привело к тому, что Кэррол пренесла затяжную психологическую травму, утрату достоинства и интимных отношений и вторжение в ее личное пространство".

Истица не требует от Трампа какой-то конкретной суммы. В случае ее победы сумму определят те же присяжные.

Поскольку инцидент, фигурирующий в иске Кэррол, якобы имел место почти 30 лет назад и без свидетелей, ее адвокаты будут полагаться на показания двух приятельниц истицы, которым она поведала о произошедшем в середине 90-х, и на репутацию ответчика, который раньше слыл ловеласом и бонвиваном и бахвалился своей удалью на женском фронте.

Судья, например, разрешил своей однофамилице Роберте Каплан дать присяжным послушать одиозную аудиозапись, в которой Трамп хвастается молодому интервьюеру Билли Бушу: "Я просто начинаю их целовать. Это как магнит. Просто целую, я даже не жду… Когда ты звезда, они это тебе позволяют. Ты можешь сделать, что угодно…схватить их за (***)".

Когда Washington Post обнародовала эту запись накануне выборов 2016 года, Трамп отмахнулся от нее, сказав, что это обычное для мужского круга бахвальство, которое ничего не значит. Он тогда победил.

В октябре 2016 года, накануне выборов, сделавших Трампа президентом, еженедельник Time подробно расссказал о более чем десяти женщинах, жаловавшихся на сексуальные домогательства избранника республиканцев.

Судья разрешил адвокату истицы выставить ряд из них свидетелями на процессе.

Одна, Джессика Лидс, которой ныне 74 года, работала в компании по производству бумаги и постоянно ездила по стране. Как писала New York Times, в 1979 году она летела из Техаса в Нью-Йорк и сидела рядом с Трампом в кабине первого класса. После взлета он поднял подлокотник, принялся лапать женщину за грудь и попытался засунуть ей руку под юбку, вспоминала Лидс более 30 лет спустя. "Он был, как осьминог, — сказала она. — Его руки были везде".

По словам New York Times, женщина рассказала об этом по крайней мере четверым близким людям, которые подтвердили газете ее слова. Трамповские адвокаты назвали утверждения Лидс клеветническими и потребовали, чтобы газета от них отмежевалась. Сам Трамп твитнул, что версия Лидс является "фабрикацией" и заявил в последующем выступлении, что "это смехотворная выдумка — никаких свидетелей, ничего".

Другая свидетельница, многолетний корреспондент журнала People Наташа Стоянофф, которой было поручено освещать Трампа, писала, что в декабре 2005 года получила задание сделать репортаж о нем и о его жене Меланье по случаю первой годовщины их свадьбы. По словам журналистки, Трамп завел ее в какую-то комнату, закрыл дверь, прижал к стене и поцеловал, не спросив позволения.

Позднее Трамп спросил: "Вы знаете, что у нас с вами будет роман, верно? Вы когда-нибудь брали стейк в "Питер Лугере"? Я вас туда отведу".

Стоянофф говорит, что упомянула знаменитую статью на первой полосе New York Post, посвященную роману Трампа с его будущей второй женой Марлой Мэйплс. "Вы помните? — проворковал Трамп. — Лучший секс в моей жизни".

Стоянофф говорит, что рассказала о приставаниях Трампа одному коллеге и попросила начальство больше не поручать ей писать о миллиардере.

Трамп откликнулся на ее утверждения, заметив в "Твиттере": "Почему автор статьи 12-летней давности в журнале People не упомянула этот "инцидент" в своем повествовании? Потому что его не было!".

Решение присяжных будет отчасти зависеть от того, как будут вести себя свидетельницы — и, конечно, сама истица — на перекрестном допросе.

Судиться в Америке дорого, особенно с миллиардерами, тем более с заядлыми сутяжниками, каким слывет Трамп. На прошлой неделе адвокаты Кэррол поведали защите Трампа, что истице помогает деньгами один из создателей популярной соцсети LinkedIn миллиардер Рид Хоффман, известный как ярый критик Трампа и щедро жертвующий деньги американским демократам.

Это обстоятельство может подкрепить доводы защиты бывшего президента, доказывающей, что Кэррол наговаривает на Трампа по политическим соображениям.

В 2016 году соцсеть Хоффмана была продана корпорации Microsoft за 26 млрд долларов. Адвокаты истицы не сказали, сколько денег получила от него их подопечная.

В четверг защитники Трампа потребовали отложить начало процесса на месяц, чтобы дать им возможность разобраться в том, как финансируется иск их оппонентки. Судья отказал.