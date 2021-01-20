В ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне новый президент США Джо Байден принес присягу на Библии. В своей инаугурационной речи в среду, 20 января, он пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое американское общество и преодолеть политические разногласия.

Заявив о "триумфе демократии" в связи со своей победой на выборах, новый глава Белого дома обещает усилить борьбу с расизмом и внутренним терроризмом. По его словам, стране предстоит много сделать, много исправить и много восстановить.

Джо Байден пообещал исправить отношения с союзниками США. Под его руководством Америка вновь выступит за решение глобальных проблем вместе с партнерами, сказал он. Мы будем работать вместе с остальным миром над тем, как ответить на вызовы не вчерашнего дня, а на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня и можем столкнуться завтра, подчеркнул президент.

Новый вице-президент Камала Харрис принесла присягу непосредственно перед Джо Байденом.

В празднестве перед западным крылом здания Конгресса приняли участие многочисленные почетные гости, в том числе экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Присутствовали также бывший вице-президент Майк Пенс, депутаты парламента, будущие министры и прочие известные личности. Национальный гимн США исполнила певица Lady Gaga.

Ушедший с поста главы Белого дома Дональд Трамп улетел из Вашингтона незадолго до начала церемонии, он отправился в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

После того как две недели назад сторонники Трампа штурмовали Капитолий, инаугурация проходит при усиленных мерах безопасности. Здание Конгресса оцеплено, за порядком следят около 25 тысяч солдат Национальной гвардии.