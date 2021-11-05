aA
Новый препарат Paxlovid, разработанный американской корпорацией Pfizer, на 89% снижает риск госпитализации и смерти больных коронавирусом. Об этом со ссылкой на результаты заключительного этапа клинических испытаний лекарства сообщает The Bell со ссылкой на публикацию газеты Financial Times.
Pfizer
Pfizer
© Shutterstock

Разработчик отметил, что приостанавливает испытания в связи с "потрясающей эффективностью" Paxlovid и приступает к оперативной передаче информации Управлению по санитарному надзору за качество продуктов и медикаментов США (FDA).

Статьи по теме:
Йонас Милюковас. Третья доза
Италия будет выдавать ковид-сертификаты привитым вакцинами, не одобренными в ЕС  (1)

Препарат Pfizer, если данные об эффективности будут подтверждены регулятором, претендует на статус прорывного для рынка продукта. Например, разработанное ранее корпорацией Merck лекарство снижает риск тяжелого течения Covid-19 всего на 50%. При этом накануне, 4 ноября, препарат Merck получил первое одобрение от национального регулятора — в Великобритании.

Гендиректор Pfizer Алберт Буриа заявил, что Paxlovir "поможет совершить рывок в глобальных усилиях по противостоянию разрушительной пандемии". По словам руководителя компании, данные свидетельствуют, что препарат способен "спасать жизни, снижать риск осложнений и уберегать пациентов от госпитализации в 9 случаях из 10".

Испытания Paxlovir концентрировались на пациентах из групп высокого риска, которые уже были инфицированы Covid-19, но еще не госпитализированы. Всего в исследовании по состоянию на конец сентября поучаствовали 1219 человек по всему миру.

Всего 0,8% респондентов, принимавших лекарство, после трех дней с момента проявления первых симптомов в итоге оказались в больницах. В группе плацебо аналогичный показатель, для сравнения, достиг 7%. Такая же пропорция сохранялась и на отрезке пяти дней.

Никто из пациентов, принимавших Paxlovir, в итоге не умер. В группе плацебо скончались 1,6% респондентов.

Pfizer также остается одним из крупнейших в мире производителей вакцины от Covid-19, которую компания разработала совместно с немецкой BioNTech. Вакцина, согласно прогнозу аналитиков, позволит только в этом году увеличить доходы Pfizer на $36 млрд. В 2022-м показатель может вырасти до $90 млрд.

3 ноября British Medical Journal опубликовал расследование о нарушениях, допущенных во время клинических испытаний вакцины Pfizer на одном из предприятий-участников процесса Ventavia Research Group. Экс-менеджер этой компании Брук Джексон документально подтвердила, что вакцина в период испытаний хранилась ненадлежащим образом, персональные данные пациентов-участников исследований не были надежно защищены, а часть информации о результатах скрывалась от FDA.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Статьи по теме:

Литва собирается выделить Латвии 201,2 тыс доз вакцины Pfizer (6)

Литва собирается выделить Латвии гуманитарную...

Заражение среди привитых: эффект AstraZeneca и Janssen оказался слабее (18)

Вакцины от коронавируса хоть и защищают от тяжелого...

Эксперты в США рекомендовали вакцину BioNTech/Pfizer для детей от 5 лет

Группа экспертов рекомендовала FDA разрешить...

TOP новостей

Врач рассказал о самой большой ошибке во время обуздания четвертой волны: кто принимает такие решения

Продекан Медицинского факультета Вильнюсского...

Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (84)

Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...

Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (94)

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...

За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (23)

COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...

Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (8)

За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...