Новый пакет помощи ФРГ на 500 млн евро: боеприпасы отправят в Украину “немедленно”

"В него входят 10 000 боеприпасов из запасов наших вооруженных сил. Их поставка начнется в кратчайшие сроки, фактически немедленно. Кроме того, мы оплачиваем стоимость 180 000 боеприпасов по инициативе Чехии. Эти поставки будут осуществляться поэтапно, начиная с лета. Организацию возьмет на себя Чешская Республика", - отметил Писториус.
"Пакет в полмиллиарда, о котором я только что говорил, - это немецкий пакет. Он не имеет ничего общего с европейским или тем, который обсуждается здесь, на Рамштайне", - уточнил немецкий министр.
ФРГ также поставляет Украине боевые машины пехоты и другую помощь.
"Мы поставляем транспортные средства для укрепления и поддержания логистики на поле боя, такие как 100 бронемашин пехоты и 100 высокоэффективных логистических машин. Кроме того, мы продолжаем поставлять запасные части для уже поставленных систем, потому что часто игнорируется тот факт, что самые лучшие системы, самое лучшее оружие бесполезны, если не обеспечены запчасти и ремонт. Мы также поставляем медицинское оборудование в больших количествах", - добавил Писториус.
Газета Wall Street Journal сообщила 17 марта, что Чехия приобрела для Украины около 800 тысяч артиллерийских снарядов от разных поставщиков по всему миру, на которые собрали деньги союзники. Чехия нашла еще 700 тысяч, которые можно приобрести дополнительно.