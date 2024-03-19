Новый пакет помощи ФРГ на 500 млн евро: боеприпасы отправят в Украину “немедленно”

"В него входят 10 000 боеприпасов из запасов наших вооруженных сил. Их поставка начнется в кратчайшие сроки, фактически немедленно. Кроме того, мы оплачиваем стоимость 180 000 боеприпасов по инициативе Чехии. Эти поставки будут осуществляться поэтапно, начиная с лета. Организацию возьмет на себя Чешская Республика", - отметил Писториус.

"Пакет в полмиллиарда, о котором я только что говорил, - это немецкий пакет. Он не имеет ничего общего с европейским или тем, который обсуждается здесь, на Рамштайне", - уточнил немецкий министр.

ФРГ также поставляет Украине боевые машины пехоты и другую помощь.