Новый пакет американской помощи Украине. ВСУ вооружают для наступления?

Обстановка на фронте в Украине в настоящее время остается более-менее стабильной. Российская армия продолжает пытаться наступать, однако в последние недели ей удается захватить все меньше территории.

Украинская армия сумела создать напряжение в районе города Херсон, сильно повредив мосты, через которые снабжается российская группировка на правом берегу Днепра и захватив плацдарм через реку Ингулец. Это поставило под угрозу снабжение российских войск.

В последнее время украинские политики и военные много говорили о возможности наступления ВСУ на этом направлении.

Кроме того, представитель пресс-службы Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время могут произойти некие важные события на всем протяжении фронта.

Как отмечают эксперты, для большого наступления России сейчас не хватает подготовленной пехоты, а Украине скорее вооружений.

19 августа Пентагон опубликовал новый пакет американской военной помощи Украине. Его объем — почти 775 миллионов долларов США. Точная цифра не была названа.

Но смогут ли поставки вооружений из нового пакета изменить ситуацию на фронте?

Что входит в новый пакет помощи?



Список вооружений и военной техники, которые США намерены поставить в рамках нового пакета помощи Украине, включает в себя уже привычные ракеты для систем залпового огня типа HIMARS. В Украине имеются также американские РСЗО M270 MLRS и германские MARS II, которые используют такие же ракеты GMLRS, как и HIMARS.

Сколько ракет будет поставлено, не сообщается. Тактика обстрелов важных целей в российском тылу остается важным компонентом украинской обороны, поэтому расход таких ракет у Украины довольно высокий.

В пакет входит одна тысяча "Джавелинов", причем в перечне не уточняется, пусковые ли это установки или выстрелы к ним, а также две тысячи противотанковых выстрелов к различным другим пусковым установкам, вероятно, переносным, потому что в списке для примера приведен шведский ПТРК "Карл Густаф".

И высокоточные реактивные снаряды GMLRS (в списке не уточняется тип боеприпасов для HIMARS, но обычно эти РСЗО используют именно такие ракеты, способные лететь на расстояние 70 километров), и выстрелы для противотанковых комплексов — расходный материал, который необходим в любом случае, потому что в условиях боев пусть даже сравнительно не очень высокой интенсивности их расход довольно высок.

Легкие и быстрые гаубицы



Среди других систем в списке Пентагона — 16 единиц легких 105-миллиметровых гаубиц, вероятно, М119 (плюс к ранее поставленным из Великобритании аналогичным гаубицам L119) и 36 тысяч выстрелов к ним.

Эти орудия гораздо менее мощные, чем другие, поставленные ранее, например, М777 калибра 155 миллиметров. L119 стреляет всего на 14 километров обычным снарядом, что в общем примерно соответствует дальности советской гаубицы Д-30.

Однако у L119 есть большое преимущество — она гораздо меньше весит. 1,8 тонны против 3,2 тонн у Д-30. Это очень важное достоинство, поскольку легкое полевое орудие может быстро менять позицию, его способен буксировать армейский внедорожник HUMVEE (в новом пакете присутствуют 50 таких машин) или перевозить по воздуху вертолет.

Другими словами, в отличие от М777 (которая разрабатывалась для ВДВ и тоже считается легкой и аэромобильной, хотя и весит более четырех тонн), L119 может очень быстро менять позицию, избегая контрбатарейной борьбы и сопровождая пехоту в наступлении.

Машины для разминирования



Еще одна позиция в списке, которая будет крайне полезна ВСУ в наступлении, это "системы разминирования, которая включает 40 бронированных автомобилей MaxxPro с противоминной защитой и катковыми тралами".

В перечне прямо говорится, что они "позволят Украине обезвредить сильно заминированные российскими войсками поля на юге и востоке".

Как отметил в интервью Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман, ранее такие средства не фигурировали в списках военной помощи.

"Как мы знаем, обе стороны проводят массированное минирование, поэтому для наступлений ВСУ нужно усиление по средствам разминирования. Поэтому поставка таких средств свидетельствует если не о каких-то немедленных планах ВСУ о наступлении, то как минимум о том, что в рамках общих переговоров о поставках этот вопрос RIGHT_BRACKETнаступленияLEFT_BRACKET обсуждался с Пентагоном и необходимые средства начали выделяться", — сказал эксперт.

Гендельман отметил, что формулировка "системы разминирования" звучит довольно размыто и понять, сколько именно и какие средства она предусматривает, сложно, но та часть, которая касается MaxxPro, позволяет сделать некоторые выводы.

"40 MaxxPro с катковыми тралами это уже конкретные количества, на выбранном оперативном направлении таких машин может быть достаточно для выполнения задач. Но, разумеется, системы разминирования это лишь один компонент из необходимого для масштабного наступления", — сказал он.

Ракеты против радаров



Еще один интересный пункт из списка — противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Во-первых, применение этих ракет уже было зафиксировано в Украине. Во-вторых, в Пентагоне официально подтвердили догадки экспертов, что украинцы научились использовать их со своих самолетов.

Обломки такой ракеты были обнаружены в августе на территории Украины, подконтрольной сейчас России. Тогда это стало сюрпризом, поскольку о поставках этих ракет не сообщалось.

Тогда же в сети появилось много догадок о том, как вообще украинцы могли запустить AGM-88 HARM — ракету воздушного базирования, для запуска которой необходимо особое оборудование системы управления оружием, которая не была установлена на украинских МиГ-29 и Су-27.

Одно из предположений, которое до сих пор не подтвердилось, заключается в том, что в Украине уже оказались каким-то образом МиГ-29 из Словакии или Румынии (о состоявшихся поставках этих самолетов не сообщалось), которые были модернизированы для использования таких ракет.

Вторая версия — доработка собственных МиГов. Однако эта версия не подкреплялась какими-то техническими деталями. Возможно, в таких вылетах МиГам могли бы помогать самолеты-разведчики НАТО, которые находятся в воздухе у границ Украины.

Издание DefenseNews процитировало высокопоставленного чиновника министерства обороны США, который подтвердил, что украинцы смогли запустить ракеты с МиГов.

"Украина успешно применила эти ракеты. Их успешно интегрировали в системы украинских самолетов. И это позволяет Украине искать и уничтожать российские радары", — сказал он.

Как бы то ни было, в Пентагоне признали, что украинцы каким-то образом смогут запускать AGM-88 HARM с воздуха.

Эти авиационные ракеты большой дальности — до 150 километров — оснащены пассивной головкой наведения. То есть они наводятся на луч радара, который надо поразить.

Радар — ключевой элемент любой батареи ПВО. Поэтому авиационные ракеты могут быть очень эффективными при поддержке наступления: они обеспечат благоприятные условия для действий авиации, так как могут подавить системы противовоздушной обороны.

Новые беспилотники



Еще одна система из списка, которой до сих пор не было в поставках из-за границы, это разведывательные беспилотники ScanEagle. Это новая разработка компании Insitu, стопроцентной дочки Boeing. В новом пакете помощи их 15 единиц.

ScanEagle — небольшой средневысотный дрон для ведения разведки, наблюдения и целеуказания. Он обладает большим временем барражирования — может находиться в воздухе до 18 часов, передавая на землю высокодетализированное изображение, в том числе и по защищенному каналу.

Это очень неприхотливый беспилотник, который можно запускать при помощи специальной катапульты прямо в поле. Садится он также в любом месте, цепляясь за трос на специальном шесте.

Роль разведывательных систем в украинском конфликте переоценить трудно — будучи включенными в контур управления общевойсковым боем они помогают корректировать огонь артиллерии, передавая в режиме онлайн информацию о противнике.

Они могут быть полезны как в обороне, так и в наступлении.

В списке Пентагона также содержатся противотанковые комплексы Tow. Это, с одной стороны, довольно старая система, но с другой, его можно использовать на различных мобильных платформах.

Кроме того, к оружию с большим послужным списком как правило легче найти боеприпасы. В настоящее время комплексы Tow используют в более чем 20 странах. Всего Пентагон обещает поставить Украине 1500 ракет (число пусковых установок для них не указано).

Кроме того, в списке Пентагона перечислены тактические средства связи с защищенными каналами, взрывчатка, приборы ночного видения, тепловизоры, оптические и лазерные дальномеры.

Могут ли быть тайные поставки?



После того, как на подконтрольной России территории были найдены обломки никем не анонсированной ракеты HARM, этот вопрос стал риторическим, а ответ на него положительным.

Разумеется, довольно трудно в современном мире тайком поставить в другое государство, скажем, эшелон танков. С дорогими высокотехнологичными авиационными ракетами это сделать проще.

Эксперт Давид Гендельман считает, что, во-первых, действительно иностранные государства могут негласно поставлять в Украину какой-то необъявленный вид вооружений либо боеприпасов.

Во-вторых, отмечает он, в объявлениях о военной помощи Украине также довольно "туманно" говорится об объемах поставок.

"Мы неоднократно видели, что даже уже заявленные виды часто поставляются в туманном количестве: так, например, в этом пакете мы видим "36,000 артиллерийских снарядов 105 мм", но "дополнительные боеприпасы для HIMARS" и "дополнительные ракеты HARM". То есть прямо заявляется "поставляем неуказанное количество". Поэтому тут нет базы для оценки объемов", — заметил он.