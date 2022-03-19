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Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий Владимира Путина в Украине.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Бывшие премьер-министры, а также другие ученые, юристы и политики — всего 140 человек, — подписали петицию о создании судебного органа по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.

Международный уголовный суд (МУС) уже ведет расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Есть основания полагать, что трибунал будет действовать в дополнение к текущим расследованиям МУС по военным преступлениям.

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Его возможности, однако, ограничены: МУС не может расследовать агрессию России без санкции Совета Безопасности ООН, на которую Москва наверняка наложит вето.

По словам Брауна, после падения Берлинской стены "мы предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют", но Путин вместо этого применяет силу.

"Если не послать четкий сигнал сейчас, мы столкнемся с агрессией в других странах, которая также может остаться безнаказанной", — сказал Браун в интервью Би-би-си.

На вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, он ответил: "Так сказал президент Байден, и это также и мое мнение".

Президент США Джо Байден на этой неделе впервые назвал Путина "военным преступником".

Кремль осудил комментарии как "неприемлемую и непростительную риторику".

По словам Брауна, война сопровождается неизбирательными бомбардировками гражданских лиц, что противоречит международному праву, а также нарушениями режима прекращения огня во время эвакуаций и "ядерным шантажом".

Российские войска бомбят жилые районы в ряде городов Украины. Российские власти при этом утверждают, что их целью являются военные объекты и инфраструктура.

В среду в осажденном Мариуполе был нанесен удар по театру, где укрывались сотни мирных жителей. Украина также назвала военным преступлением удар российской авиации по мариупольской больнице.

Есть основания полагать, что трибунал будет действовать в дополнение к текущим расследованиям МУС по военным преступлениям.

Кампанию уже поддержали более 790 тысяч человек, в том числе десятки общественных деятелей.

Свои подписи под петицией поставили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и бывший председатель Верховного суда Великобритании леди Хейл, а также также профессор международного права Филипп Сэндс, бывший прокурор Нюрнбергского военного трибунала Бенджамин Ференц и бывший председатель Европейского суда по правам человека сэр Николас Братца.

В своей статье для таблоида Daily Mail Браун утверждает, что создание нового трибунала закроет лазейку в международном праве, "которую Путин может использовать, чтобы уклоняться от правосудия".

"Мы должны действовать быстро, чтобы убедить народ Украины, что мы готовы что-то делать, а не просто говорить, и мы должны дать понять путинским сообщникам, что петля затягивается. Если они не дистанцируются от Путина, им грозит уголовное преследование и тюрьма", — написал Браун.

Однако депутат парламента Украины Дмитрий Гурин заявил Би-би-си, что скептически относится к возможности суда над Путиным по образцу Нюрнбергского процесса.

"Сначала его надо поймать, — сказал он. — Трибуналы — это хорошо, когда они происходят. Мы благодарим европейские страны, такие как Великобритания, и Америку за всю вашу помощь, но сейчас мы находимся на совершенно другом этапе войны. Когда эта война началась, это была просто война — армия против армии, — но за последние две недели произошли массовые убийства".

"Невероятная сила духа"


Мирные переговоры между Россией и Украиной продолжаются, но министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предупредила, что Кремль может использовать переговоры как ширму.

В интервью газете Times она сказала: "Если страна серьезно настроена на переговоры, она не будет в этот день без разбора бомбить мирных жителей".

В пятницу член парламента от консерваторов Джонни Мерсер сообщил, что недавно ездил в Украину, где стал свидетелем "настоящей бойни", но при этом наблюдал "невероятную силу духа" украинцев.

Ветеран армии, Мерсер побывал в Киеве и опубликовал в "Твиттере" фотографии, на которых он посещает раненых в больнице.


Он написал в Daily Telegraph, что решил поехать в Украину после того, как его пригласил бывший народный депутат Донецкой области. (Британское правительство рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину).

Правительство Великобритании заявило, что Украине было пожертвовано два миллиона предметов медицинского назначения, включая обезболивающие, инъекции инсулина и оборудование для интенсивной терапии.

В субботу из Кента в Украину выехала колонна из 18 пожарных машин. Автомобили, а также несколько тысяч единиц оборудования были подарены пожарными службами со всей Великобритании.

А бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон тем временем едет в Польшу с конвоем гуманитарной помощи украинским беженцам, в частности, одеждой и аптечками.

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