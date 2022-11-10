Новый Ли: кто возглавит китайское правительство в 2023 году

Однако он вполне может оказаться не только исполнителем, но и премьером, способным заниматься развитием экономики и инноваций, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Иван Зуенко

Прошедший в конце октября ХХ съезд Коммунистической партии Китая ответил лишь на часть вопросов о кадровых изменениях в верхушке крупнейшей экономики мира по паритету покупательной способности. Дело в том, что транзит между двумя пятилетними политическими циклами происходит в два этапа: сначала осенью проходит партийный съезд и делаются назначения в высшие партийные органы, затем весной проходит сессия парламента, и так как парламентское большинство в Китае стабильно имеет компартия, представители партийного руководства получают свои должности во главе государственных органов.

Традиционно «второе лицо» в партийной иерархии претендует на пост премьера Госсовета КНР, то есть главы правительства. С 2013 года им является Ли Кэцян — в соответствии с конституционными ограничениями, весной он должен будет покинуть правительство. Соответственно, с вероятностью, близкой к 100%, его сменит избранный на ХХ съезде «вторым лицом» политик с очень похожим именем — Ли Цян. Вероятно, уже в ближайшее время он возглавит партбюро Госсовета и начнет знакомиться с делами.

В Пекин через Шанхай

Считается, что это избрание пролоббировал сам Си Цзиньпин, который по итогам съезда максимально консолидировал свою власть и избавился от тех подчиненных, в лояльности которых были какие-либо сомнения. Тем не менее выбор в пользу 63-летнего Ли Цяна удивил. В центральных ведомствах Ли Цян не работал ни дня, хотя и накопил солидный опыт управления промышленно развитыми регионами в дельте Янцзы. Но что еще важнее — успел поработать бок о бок с Си Цзиньпином в бытность его руководителем родной для Ли провинции Чжэцзян.

Основные вехи биографии Ли Цяна понятны: он выходец из простой семьи, родился в уезде Жуйань в окрестностях древнего торгового города Вэньчжоу — это одно из тех мест, благодаря которым Китай назвали «мастерской мира». Конкретно Жуйань — это пластик, автозапчасти, а также текстиль. Возможно, вы прямо сейчас сидите в одежде из ткани, сделанной в этом городе, хотя и не знаете об этом.

Ли Цян окончил аграрный вуз, по основному образованию он инженер механизации сельского хозяйства. По партийной линии двигался в родной провинции Чжэцзян. О том, что Ли Цян сделает большую карьеру при Си Цзиньпине, заговорили в 2015 году, когда он, будучи губернатором Чжэцзяна, сопровождал Си, теперь уже председателя КНР, в его поездке в США. Тогда, как считается, именно Ли Цян пролоббировал строительство в Чжэцзяне первого за пределами США завода Boeing по производству самолетов.

В 2016 году Ли Цян возглавил одну из важнейших китайских провинций — Цзянсу. А по итогам XIX съезда партии в 2017 году пошел еще выше — возглавил шанхайский горком, то есть стал фактическим руководителем крупнейшего китайского мегаполиса. Одновременно вошел и в Политбюро Центрального комитета партии, то есть стал одним из двадцати пяти наиболее высокопоставленных партийцев. Учитывая относительно молодой возраст (58 лет), это предвещало скорое повышение.



Не только «нулевая терпимость»

Правда, репутация Ли Цяна в народе пошатнулась весной 2022 года, когда Шанхай два месяца просидел на суровом карантине. Высшее начальство, по всей видимости, рассудило иначе — напротив, оценило рвение городских властей накануне ответственного ХХ съезда, а также верность политике «нулевой терпимости». В самом Шанхае уже в начале лета заговорили, что «наш-то далеко пойдет, раз его сразу не сняли».

«Шанхайский локдаун» до сих пор определяет оценки Ли Цяна как будущего премьера. От него ждут продолжения жесткой борьбы с пандемией и общего крена на социальные вопросы, что соответствует и риторике ХХ съезда. Однако и ставить на нем крест как на руководителе, который мог бы заниматься экономикой и инновациями, преждевременно. У широкого круга наблюдателей пока не появилось возможностей убедиться в наличии у Ли таких компетенций. Но если покопаться в его резюме, то там найдется немало интересного.

Во-первых, кроме диплома скромного Нинбосского филиала Чжэцзянского сельскохозяйственного института, у него есть экономическое образование в Центральной партийной школе и степень MBA Гонконгского политехнического университета — ведущей азиатской школы бизнеса и технологий. Во-вторых, помимо строительства завода Boeing в Чжэцзяне, он также курировал создание в Шанхае завода Илона Маска по производству электрокаров «Тесла». В-третьих, при Ли Цяне активно развивалась Шанхайская экспериментальная зона свободной торговли и ставились рекорды по привлечению в город иностранных инвестиций.

А вот об изменениях во внешнеполитическом курсе Китая по личности будущего главы правительства судить не стоит. В китайской системе принятия решений премьер Госсовета имеет ограниченное влияние на внешнюю политику. Это направление курирует лично глава партии и государства, а ключевым органом является партийная Центральная комиссия по иностранным делам, главой канцелярии которой, как ожидается, будет Ван И — нынешний министр иностранных дел. Так что во внешней политике Китая в целом следует ожидать преемственности.