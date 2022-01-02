Новый год почти как лето. В Британии побит температурный рекорд для 1 января

Самая высокая температура в эту субботу была зарегистрирована в Сент-Джеймсском парке в центре Лондона, где столбик термометра поднялся до 16,2 градуса Цельсия.

Прежний рекорд температуры новогоднего дня (15,6 градуса Цельсия) был установлен в 1916 году в городе Бьюд в Корнуолле.

31 декабря температура в Великобритании достигала 15,8 градуса Цельсия, что на один градус превышает предыдущий рекорд этого дня, установленный в 2011 году.

Сотрудник метеорологического отдела Би-би-си Бен Рич сказал, что в аномально теплой погоде повинен тропический воздух. "К нам пришли южные и юго-западные очень теплые ветры с Азорских островов, - отметил он. - Они пришли несколько дней назад, и воздух нагревался день ото дня".

Из-за необычных погодных условий пришлось закрыть популярный каток в комплексе Сомерсет-хаус в центре Лондона. По словам сотрудников, высокая температура повредила качество льда.

Ожидается, что в воскресенье 2 января станет немного прохладнее, но температуры все еще будут намного выше нормы для этого времени года. По словам Рича, в Великобритании сейчас наблюдается теплая погода, но "примерно во вторник станет намного холоднее, так как южные ветры сменятся северными".

Анализ: при чем тут потепление?

Роджер Харрабин, корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды

Метеорологическая служба Британии говорит, что рекордно теплая погода в стране - результат вызванного деятельностью человека изменения климата, которое привело к повышению температуры во всем мире на 1,1 градуса Цельсия.

При этом случаются и рекордно низкие температуры, как, например, в 2018, когда на Британские острова пришел холодный фронт из России, прозванный "Зверем с востока".

Однако метеорологи говорят, что рекордно теплые погоды случаются теперь в девять раз чаще, что является явным признаком перегрева нашей планеты.

Зимние пожары в Колорадо, например, - гораздо более тревожный симптом потепления, чем не по сезону теплая погода в Британии. Пока трудно судить о том, какую именно роль в этом стихийном бедствии сыграло потепление, но это очередной случай нарушения обычных погодных алгоритмов.

Тем временем в разных регионах Аляски одновременно наблюдаются и рекордно высокие, и рекордно низкие температуры.

Климатологи предупреждают, что в ближайшее время нас ожидает гораздо больше экстремальных погодных явлений: климат продолжает меняться, а попытки сократить выбросы парниковых газов в атмосферу пока что не привели к успеху.